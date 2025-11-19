https://1prime.ru/20251119/britaniya-864717001.html

Британия ввела санкции против российской хостинг-компании

Британия ввела санкции против российской хостинг-компании - 19.11.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против российской хостинг-компании

Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для... | 19.11.2025, ПРАЙМ

ЛОНДОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина. "Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина. Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud. Кроме того, минфин ввел санкции против компании Aeza Group LLC. В сентябре Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group.

