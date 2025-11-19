Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании - 19.11.2025
https://1prime.ru/20251119/britaniya-864717001.html
2025-11-19T17:54+0300
2025-11-19T17:54+0300
технологии
великобритания
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина. "Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина. Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud. Кроме того, минфин ввел санкции против компании Aeza Group LLC. В сентябре Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group.
великобритания
ПРАЙМ
Новости
технологии, великобритания, россия
Технологии, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
17:54 19.11.2025
 
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании

Британия ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" и ее руководства

© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
ЛОНДОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина.
"Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина.
Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud.
Кроме того, минфин ввел санкции против компании Aeza Group LLC. В сентябре Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group.
Заголовок открываемого материала