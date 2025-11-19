https://1prime.ru/20251119/britaniya-864717001.html
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании - 19.11.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании
Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T17:54+0300
2025-11-19T17:54+0300
2025-11-19T17:54+0300
технологии
великобритания
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина. "Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина. Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud. Кроме того, минфин ввел санкции против компании Aeza Group LLC. В сентябре Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group.
https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864713763.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, великобритания, россия
Технологии, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании
Британия ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" и ее руководства
ЛОНДОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина.
"Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина.
Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud.
Кроме того, минфин ввел санкции против компании Aeza Group LLC. В сентябре Великобритания
ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group.
Минфин США ввел санкции против пяти россиян