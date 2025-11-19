https://1prime.ru/20251119/soglashenie-864713585.html

Соглашение по Украине может быть согласовано к концу ноября, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рамочное соглашение по урегулированию на Украине может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября или даже "на этой неделе", утверждает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". "Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что, по их ожиданиям, рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца или, возможно, "уже на этой неделе", - пишет издание. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

