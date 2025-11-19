https://1prime.ru/20251119/yaponiya-864693381.html

СМИ раскрыли, какую пощечину Россия отвесила премьеру Японии

2025-11-19T10:45+0300

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Слова премьера Японии Санаэ Такаити о Тайване спровоцировали кризис, а реакция США и России стала пощечиной для политика, пишет Sohu.Издание напоминает, что она заявляла, что Япония развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем."В начале ноября Такаити допустила возмутительные высказывания по поводу Тайваня, нарушив "красную линию" Пекина и вызвав его сильное недовольство", — говорится в публикации.Кроме того, видя, что дела плохи, Такаити попыталась найти "помощников" на международной арене, но не ожидала, что получит сильную пощечину от США и России, пишет Sohu.В материале отмечается, что США не хотят вмешиваться в этот конфликт, так как Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином. В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу тоже раскритиковал Токио, заявив, что подобная позиция наносит ущерб основам отношений двух стран.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия.

