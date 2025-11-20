Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864734398.html
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить в законодательстве РФ понятие "алкомаркет" в отношении торговых точек, в которых доля алкогольной продукции... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T04:16+0300
2025-11-20T04:16+0300
бизнес
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864734398.jpg?1763601380
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить в законодательстве РФ понятие "алкомаркет" в отношении торговых точек, в которых доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости. Депутат отметил, что на сегодняшний день в нормативно‑правовых актах Российской Федерации отсутствует официальное определение термина "алкомаркет", что, по мнению Хамзаева, создает ряд существенных правовых проблем, в том числе из‑за отсутствия четкого определения торговых точек затрудняется квалификация объектов при осуществлении контрольно‑надзорной деятельности. "Считаю важным определить и законодательно закрепить четкое определение алкомаркетов - торговых точек, в которых либо доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента, либо объем продаж алкогольной продукции в денежном выражении превышает 51% от общего оборота торговой точки за отчетный период", - сказано в обращении депутата. Парламентарий считает, что подобные торговые точки намеренно занижают цены на сопутствующие товары - сладости, снеки, безалкогольные напитки и другую ходовую продукцию, пользующуюся повышенным спросом, особенно у несовершеннолетних. По словам депутата, искусственно заниженные цены на популярные у несовершеннолетних товары служат инструментом привлечения определенной целевой аудитории в места продажи алкоголя. "Прошу вас поручить профильным ведомствам правительства Российской Федерации рассмотреть возможность разработки специальной градации точек розничной продажи с введением отдельной категории заведений, торгующих преимущественно алкогольной продукцией, а также обозначить позицию правительства РФ по данному вопросу", - подчеркивается в документе.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ
04:16 20.11.2025
 
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве

Депутат Хамзаев предложил закрепить понятие «алкомаркет» в законодательстве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить в законодательстве РФ понятие "алкомаркет" в отношении торговых точек, в которых доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат отметил, что на сегодняшний день в нормативно‑правовых актах Российской Федерации отсутствует официальное определение термина "алкомаркет", что, по мнению Хамзаева, создает ряд существенных правовых проблем, в том числе из‑за отсутствия четкого определения торговых точек затрудняется квалификация объектов при осуществлении контрольно‑надзорной деятельности.
"Считаю важным определить и законодательно закрепить четкое определение алкомаркетов - торговых точек, в которых либо доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента, либо объем продаж алкогольной продукции в денежном выражении превышает 51% от общего оборота торговой точки за отчетный период", - сказано в обращении депутата.
Парламентарий считает, что подобные торговые точки намеренно занижают цены на сопутствующие товары - сладости, снеки, безалкогольные напитки и другую ходовую продукцию, пользующуюся повышенным спросом, особенно у несовершеннолетних. По словам депутата, искусственно заниженные цены на популярные у несовершеннолетних товары служат инструментом привлечения определенной целевой аудитории в места продажи алкоголя.
"Прошу вас поручить профильным ведомствам правительства Российской Федерации рассмотреть возможность разработки специальной градации точек розничной продажи с введением отдельной категории заведений, торгующих преимущественно алкогольной продукцией, а также обозначить позицию правительства РФ по данному вопросу", - подчеркивается в документе.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала