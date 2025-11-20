Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов
Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов
Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T11:41+0300
2025-11-20T11:41+0300
россия
общество
рф
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии, русофобии, неонацизма и расизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Продолжаем добиваться адекватной международно-правовой оценки преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет". Как отметил министр, в РФ рассчитывают, что дальнейшее изучение архивов позволит ввести в научный оборот новые свидетельства преступлений и зверств нацистов и их пособников. "Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг – не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", - подчеркнул он.
россия, общество , рф, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Лавров, МИД РФ
11:41 20.11.2025
 
Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов

Лавров: Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа

Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии, русофобии, неонацизма и расизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Продолжаем добиваться адекватной международно-правовой оценки преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Как отметил министр, в РФ рассчитывают, что дальнейшее изучение архивов позволит ввести в научный оборот новые свидетельства преступлений и зверств нацистов и их пособников.
"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг – не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", - подчеркнул он.
РОССИЯОбществоРФСергей ЛавровМИД РФ
 
 
