Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов
Лавров: Россия продолжит добиваться осуждения геноцида нацистов
2025-11-20T11:41+0300
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии, русофобии, неонацизма и расизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Продолжаем добиваться адекватной международно-правовой оценки преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет". Как отметил министр, в РФ рассчитывают, что дальнейшее изучение архивов позволит ввести в научный оборот новые свидетельства преступлений и зверств нацистов и их пособников. "Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг – не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", - подчеркнул он.
Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР