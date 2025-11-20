https://1prime.ru/20251120/mid-864748618.html
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе - 20.11.2025, ПРАЙМ
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе
Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... | 20.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
рф
мария захарова
нато
мид рф
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе", - сказала она. По словам Захаровой, в связи с этим РФ будет использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов страны.
https://1prime.ru/20251120/zakharova-864746423.html
