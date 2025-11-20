Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе - 20.11.2025
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе - 20.11.2025, ПРАЙМ
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе
Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:42+0300
2025-11-20T12:42+0300
россия
общество
рф
мария захарова
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе", - сказала она. По словам Захаровой, в связи с этим РФ будет использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов страны.
рф
россия, общество , рф, мария захарова, нато, мид рф
РОССИЯ, Общество , РФ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ
12:42 20.11.2025
 
МИД: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу в Балтийском регионе

Захарова: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу по Балтийскому региону

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе", - сказала она.
По словам Захаровой, в связи с этим РФ будет использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов страны.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
РОССИЯОбществоРФМария ЗахароваНАТОМИД РФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
