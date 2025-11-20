https://1prime.ru/20251120/ukraina-864754227.html
Украина передала России 30 тел погибших российских солдат, сообщил источник
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинская сторона в рамках стамбульских договоренностей передала России 30 тел погибших российских солдат, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе. "Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат", - сказал источник.
