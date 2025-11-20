https://1prime.ru/20251120/zelenskiy-864731008.html
В США объяснили, почему Зеленского пока не устранили
В США объяснили, почему Зеленского пока не устранили - 20.11.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, почему Зеленского пока не устранили
Устранение Владимира Зеленского может оказаться невыгодным для России, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T01:08+0300
2025-11-20T01:08+0300
2025-11-20T01:10+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
набу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Устранение Владимира Зеленского может оказаться невыгодным для России, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Преимущество, которое Россия действительно может получить от скандала на Украине, заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку. Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно", — отметил эксперт.При этом он заявил, что в случае устранения Зеленского его место мог бы занять более квалифицированный руководитель."Его бы просто заменил кто-то, кто принимает гораздо более рациональные решения ", — заключил Слебода.НАБУ 10 ноября приступило к крупномасштабной спецоперации по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В Telegram-канале организации размещены фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, найденных в ходе обысков. Точная сумма пока не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное ведомство провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", НАБУ также провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ считают "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, бизнесмена перед этим срочно вывезли за границу.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Ведомство выяснило, что деньги, добытые посредством незаконных схем, отмывались через офис в центре Киева.
https://1prime.ru/20251119/ssha-864714824.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом
В США объяснили, почему Зеленского пока не устранили
Слебода: России невыгодно, чтобы Зеленского заменили более рациональным лидером
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ.
Устранение Владимира Зеленского может оказаться невыгодным для России, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире
YouTube-канала.
"Преимущество, которое Россия действительно может получить от скандала на Украине, заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку. Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно", — отметил эксперт.
При этом он заявил, что в случае устранения Зеленского его место мог бы занять более квалифицированный руководитель.
"Его бы просто заменил кто-то, кто принимает гораздо более рациональные решения ", — заключил Слебода.
НАБУ 10 ноября приступило к крупномасштабной спецоперации по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В Telegram-канале организации размещены фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, найденных в ходе обысков. Точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное ведомство провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", НАБУ также провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ считают "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, бизнесмена перед этим срочно вывезли за границу.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Ведомство выяснило, что деньги, добытые посредством незаконных схем, отмывались через офис в центре Киева.
"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому