В США объяснили, почему Зеленского пока не устранили

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Устранение Владимира Зеленского может оказаться невыгодным для России, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Преимущество, которое Россия действительно может получить от скандала на Украине, заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку. Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно", — отметил эксперт.При этом он заявил, что в случае устранения Зеленского его место мог бы занять более квалифицированный руководитель."Его бы просто заменил кто-то, кто принимает гораздо более рациональные решения ", — заключил Слебода.НАБУ 10 ноября приступило к крупномасштабной спецоперации по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В Telegram-канале организации размещены фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, найденных в ходе обысков. Точная сумма пока не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное ведомство провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", НАБУ также провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ считают "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, бизнесмена перед этим срочно вывезли за границу.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Ведомство выяснило, что деньги, добытые посредством незаконных схем, отмывались через офис в центре Киева.

