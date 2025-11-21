https://1prime.ru/20251121/iran-864780452.html

В Иране готовы оказать содействие российским бизнесменам

2025-11-21T07:57+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

иран

втб

РЕШТ (Иран), 21 ноя - ПРАЙМ. Северная иранская провинция Гилян готова оказать всестороннее содействие российским бизнесменам, инвестирующим в различные сферы производства, заявил РИА Новости губернатор провинции Хади Хакшенас. "Мы полностью готовы (оказать содействие - ред.) российским бизнесменам, заинтересованным в инвестировании в любую сферу в Иране, например, птицеводство или производство чая", - сказал губернатор. По его словам, если российские бизнесмены захотят импортирвать из Гиляна, например, знаменитый чай, ставший визитной карточкой города Лахиджан, являющегося также туристической меккой провинции, власти готовы организовать для них встречу с владельцами чайных плантаций, чтобы российские бизнесмены могли брать плантации в аренду и покупать чай по максимально выгодной для них цене, самостоятельно убирая урожай чая в течение года и выбирая товар лучшего качества. В целях предоставления бизнесменам из России специальных привлекательных условий для работы, продолжил губернатор, власти провинции накануне провели деловые встречи с представителями в Иране банков ВТБ и "Мир Бизнес Банк".

иран

бизнес, мировая экономика, иран, втб