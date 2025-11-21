Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пути к отступлению". На Западе рассказали, кто пытается спасти Зеленского - 21.11.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"Пути к отступлению". На Западе рассказали, кто пытается спасти Зеленского
Никто не заменит Владимира Зеленского, если США не решат отстранить его от должности, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире... | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Никто не заменит Владимира Зеленского, если США не решат отстранить его от должности, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят", — подчеркнул аналитик.На его взгляд, коррупционный скандал не окажет влияния и на объемы поставок вооружений и финансовой помощи Украине из Европы."Европейцам просто придется сделать кое-какие заявления для СМИ и потребовать, чтобы Зеленский создал какую-нибудь комиссию или начал новую антикоррупционную кампанию. Вот так это и будет решаться. &lt;…&gt; Киев — рассадник коррупции, но кто бы ни был у власти на Украине, европейцам все равно придется продолжать отправлять ей деньги и оружие. У них сейчас нет пути к отступлению", — отметил Слебода.Кроме того, он добавил, что на данный момент не видит подходящих кандидатов для замены Зеленского в сложившейся ситуации.НАБУ 10 ноября запустило крупномасштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале агентства были размещены фотографии найденных в ходе обысков сумок, полных иностранной валюты, однако точная сумма не разглашается.По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, антикоррупционные органы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как сообщает "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, называемого в украинских медиа "денежным мешком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины.Позднее НАБУ обнародовало записи разговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Выяснилось, что денежные средства, полученные из нелегальных источников, отмывались через офис в центре Киева.
07:23 21.11.2025 (обновлено: 07:24 21.11.2025)
 
"Пути к отступлению". На Западе рассказали, кто пытается спасти Зеленского

Слебода: пока США не скажут Зеленскому уходить с поста, его не заменят

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Никто не заменит Владимира Зеленского, если США не решат отстранить его от должности, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят", — подчеркнул аналитик.
На его взгляд, коррупционный скандал не окажет влияния и на объемы поставок вооружений и финансовой помощи Украине из Европы.
"Европейцам просто придется сделать кое-какие заявления для СМИ и потребовать, чтобы Зеленский создал какую-нибудь комиссию или начал новую антикоррупционную кампанию. Вот так это и будет решаться. <…> Киев — рассадник коррупции, но кто бы ни был у власти на Украине, европейцам все равно придется продолжать отправлять ей деньги и оружие. У них сейчас нет пути к отступлению", — отметил Слебода.
Кроме того, он добавил, что на данный момент не видит подходящих кандидатов для замены Зеленского в сложившейся ситуации.
НАБУ 10 ноября запустило крупномасштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале агентства были размещены фотографии найденных в ходе обысков сумок, полных иностранной валюты, однако точная сумма не разглашается.
По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, антикоррупционные органы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как сообщает "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, называемого в украинских медиа "денежным мешком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины.
Позднее НАБУ обнародовало записи разговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Выяснилось, что денежные средства, полученные из нелегальных источников, отмывались через офис в центре Киева.
В США назвали страну, куда сбежит Зеленский из-за коррупционного скандала
