"Пути к отступлению". На Западе рассказали, кто пытается спасти Зеленского

политика
украина
владимир зеленский
сша
киев
набу
энергоатом
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Никто не заменит Владимира Зеленского, если США не решат отстранить его от должности, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят", — подчеркнул аналитик.На его взгляд, коррупционный скандал не окажет влияния и на объемы поставок вооружений и финансовой помощи Украине из Европы."Европейцам просто придется сделать кое-какие заявления для СМИ и потребовать, чтобы Зеленский создал какую-нибудь комиссию или начал новую антикоррупционную кампанию. Вот так это и будет решаться. <…> Киев — рассадник коррупции, но кто бы ни был у власти на Украине, европейцам все равно придется продолжать отправлять ей деньги и оружие. У них сейчас нет пути к отступлению", — отметил Слебода.Кроме того, он добавил, что на данный момент не видит подходящих кандидатов для замены Зеленского в сложившейся ситуации.НАБУ 10 ноября запустило крупномасштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале агентства были размещены фотографии найденных в ходе обысков сумок, полных иностранной валюты, однако точная сумма не разглашается.По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, антикоррупционные органы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Как сообщает "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена Тимура Миндича, называемого в украинских медиа "денежным мешком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины.Позднее НАБУ обнародовало записи разговоров между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. Выяснилось, что денежные средства, полученные из нелегальных источников, отмывались через офис в центре Киева.
украина
сша
киев
