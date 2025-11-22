Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч долларов - 22.11.2025, ПРАЙМ
Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч долларов
Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч долларов - 22.11.2025, ПРАЙМ
Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч долларов
Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч иен (2,1 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в посольстве Японии в России. | 22.11.2025, ПРАЙМ
ТОКИО, 22 ноя - ПРАЙМ, Ксения Нака. Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч иен (2,1 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в посольстве Японии в России. "Наша страна приветствует туристов из каждой страны мира, интересующихся Японией и посещающих ее. Согласно результатам исследования потребительских трендов посещающих Японию иностранцев, проведенного Японским агентством по туризму, средние расходы на поездку одного человека из России (россиянин, посещающий Японию, за исключением пассажиров круизных судов) в 2024 году составили 327 325 иен (2,1 тысячи долларов - ред.)", - сообщили в посольстве. Согласно данным статистики, россияне занимают почетное седьмое место среди самых щедрых туристов в Японии, уступая Великобритании, Австралии, Испании, Франции, Германии и США. Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за десять месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 год, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025-го - 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь - Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам десяти месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.
бизнес, мировая экономика, япония, великобритания, австралия
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ
04:52 22.11.2025
 
Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч долларов

Посольство Японии: россияне тратят в стране в среднем 327 тысяч иен

ТОКИО, 22 ноя - ПРАЙМ, Ксения Нака. Россияне тратят в Японии в среднем 327 тысяч иен (2,1 тысячи долларов), сообщили РИА Новости в посольстве Японии в России.
"Наша страна приветствует туристов из каждой страны мира, интересующихся Японией и посещающих ее. Согласно результатам исследования потребительских трендов посещающих Японию иностранцев, проведенного Японским агентством по туризму, средние расходы на поездку одного человека из России (россиянин, посещающий Японию, за исключением пассажиров круизных судов) в 2024 году составили 327 325 иен (2,1 тысячи долларов - ред.)", - сообщили в посольстве.
Согласно данным статистики, россияне занимают почетное седьмое место среди самых щедрых туристов в Японии, уступая Великобритании, Австралии, Испании, Франции, Германии и США.
Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за десять месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 год, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025-го - 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь - Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам десяти месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.
 
