Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения

2025-11-24T00:35+0300

МИНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия совместно с Россией разрабатывают различные средства вооружения, сообщил глава белорусского Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрий Пантус. В интервью телеканалу "Первый информационный" он ответил на вопрос, по силам ли белорусам создать свое вооружение уровня российского ракетного комплекса "Орешник". "Необязательно говорить про "Орешник". Есть много других средств вооружения, которые сегодня находятся в стадии разработки, в том числе с нашими российскими партнерами. Поэтому очень много впереди", - сказал Пантус. Ранее в эфире белорусского телевидения глава администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора белорусский лидер обсудил с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество Минска и Москвы области военно-промышленного комплекса.

