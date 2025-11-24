Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/belorussija-864849075.html
Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения
Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения - 24.11.2025, ПРАЙМ
Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения
Белоруссия совместно с Россией разрабатывают различные средства вооружения, сообщил глава белорусского Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК)... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T00:35+0300
2025-11-24T00:35+0300
россия
экономика
общество
белоруссия
минск
москва
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864849075.jpg?1763933712
МИНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия совместно с Россией разрабатывают различные средства вооружения, сообщил глава белорусского Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрий Пантус. В интервью телеканалу "Первый информационный" он ответил на вопрос, по силам ли белорусам создать свое вооружение уровня российского ракетного комплекса "Орешник". "Необязательно говорить про "Орешник". Есть много других средств вооружения, которые сегодня находятся в стадии разработки, в том числе с нашими российскими партнерами. Поэтому очень много впереди", - сказал Пантус. Ранее в эфире белорусского телевидения глава администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора белорусский лидер обсудил с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество Минска и Москвы области военно-промышленного комплекса.
белоруссия
минск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МОСКВА, Александр Лукашенко, Владимир Путин
00:35 24.11.2025
 
Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения

Глава ГВПК Пантус: Белоруссия совместно с Россией разрабатывает средства вооружения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия совместно с Россией разрабатывают различные средства вооружения, сообщил глава белорусского Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрий Пантус.
В интервью телеканалу "Первый информационный" он ответил на вопрос, по силам ли белорусам создать свое вооружение уровня российского ракетного комплекса "Орешник".
"Необязательно говорить про "Орешник". Есть много других средств вооружения, которые сегодня находятся в стадии разработки, в том числе с нашими российскими партнерами. Поэтому очень много впереди", - сказал Пантус.
Ранее в эфире белорусского телевидения глава администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора белорусский лидер обсудил с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество Минска и Москвы области военно-промышленного комплекса.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБЕЛОРУССИЯМИНСКМОСКВААлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала