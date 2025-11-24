Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября - 24.11.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября - 24.11.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T17:57+0300
2025-11-24T18:10+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс евро вырос на 80,47 копейки, до 91,3672 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
17:57 24.11.2025 (обновлено: 18:10 24.11.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября

Официальный курс юаня на вторник - 11,05 руб, доллара - 78,92 руб, евро - 91,37 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс евро вырос на 80,47 копейки, до 91,3672 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос
17 ноября, 18:41
 
