https://1prime.ru/20251124/kurs-864886648.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября - 24.11.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T17:57+0300
2025-11-24T17:57+0300
2025-11-24T18:10+0300
экономика
банк россии
рынок
рф
банк россия
сша
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс евро вырос на 80,47 копейки, до 91,3672 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20251117/rubl-864622046.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, рынок, рф, банк россия, сша, финансы
Экономика, Банк России, Рынок, РФ, банк Россия, США, Финансы
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября
Официальный курс юаня на вторник - 11,05 руб, доллара - 78,92 руб, евро - 91,37 руб
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс евро вырос на 80,47 копейки, до 91,3672 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
в отношении Московской биржи ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос