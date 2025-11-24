https://1prime.ru/20251124/kurs-864886648.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября - 24.11.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T17:57+0300

2025-11-24T17:57+0300

2025-11-24T18:10+0300

экономика

банк россии

рынок

рф

банк россия

сша

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,6 копейки, до 11,0516 рубля, доллара - на 10,44 копейки, до 78,9202 рубля; курс евро вырос на 80,47 копейки, до 91,3672 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20251117/rubl-864622046.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, рынок, рф, банк россия, сша, финансы