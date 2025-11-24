https://1prime.ru/20251124/sud--864863267.html
Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к восьми годам колонии
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Королёвский суд Московской области приговорил экс-гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева к восьми годам лишения свободы, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Солнцеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 839 миллионов рублей", - сказано в документе.
