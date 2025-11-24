Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Магаданская область нарастила добычу золота - 24.11.2025
Магаданская область нарастила добычу золота
Магаданская область нарастила добычу золота
Недропользователи Магаданской области за 10 месяцев 2025 года добыли 48 тонн 700 килограммов золота, что на 2 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого... | 24.11.2025, ПРАЙМ
МАГАДАН, 24 ноя - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области за 10 месяцев 2025 года добыли 48 тонн 700 килограммов золота, что на 2 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Морозова. "Основной сезон добычи у нас пришелся с апреля по октябрь. С апреля активно начали подготавливаться и добывать. За 10 месяцев 2025 года у нас добыто порядка 48 тонн, 48,7, если быть точнее. Это превышает уровень добычи на две тонны по сравнению с аналогичным периодом, но основной показатель вырос в результате модернизации цеха флотации одного из золоторудных месторождений организации "Полюс Магадан", в результате которого коэффициент извлечения увеличился на 11%", - рассказала Морозова. Она добавила, что флагманом по добыче золота в Магаданской области стал Тенькинский муниципальный округ, поскольку на его территории работают предприятия "Полюс Магадан" и "Рудник Тэутэджак".
Новости
12:04 24.11.2025
 
Магаданская область нарастила добычу золота

МАГАДАН, 24 ноя - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области за 10 месяцев 2025 года добыли 48 тонн 700 килограммов золота, что на 2 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Морозова.
"Основной сезон добычи у нас пришелся с апреля по октябрь. С апреля активно начали подготавливаться и добывать. За 10 месяцев 2025 года у нас добыто порядка 48 тонн, 48,7, если быть точнее. Это превышает уровень добычи на две тонны по сравнению с аналогичным периодом, но основной показатель вырос в результате модернизации цеха флотации одного из золоторудных месторождений организации "Полюс Магадан", в результате которого коэффициент извлечения увеличился на 11%", - рассказала Морозова.
Она добавила, что флагманом по добыче золота в Магаданской области стал Тенькинский муниципальный округ, поскольку на его территории работают предприятия "Полюс Магадан" и "Рудник Тэутэджак".
Золото дешевеет на фоне отсутствия геополитической напряженности
