В Армении показатель экономической активности вырос на 8,1%

Показатель экономической активности в Армении за десять месяцев 2025 года вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в условиях спада... | 26.11.2025

ЕРЕВАН, 26 ноя - ПРАЙМ. Показатель экономической активности в Армении за десять месяцев 2025 года вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в условиях спада экспорта и промышленного производства, сообщили в статистическом комитете республики. "Показатель экономической активности в январе-октябре вырос на 8,1%. Производство промышленной продукции сократилось на 3%", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму 6,3 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот за десять месяцев, как сообщили в ведомстве, составил порядка 16,54 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года на 37,1%. Экспорт составил около 6,42 миллиарда долларов (спад на 44,7%), импорт – 10,12 миллиарда долларов (спад на 31,2%). Объем строительства в январе-октябре, согласно данным комитета, вырос на 20,6% - до порядка 1,4 миллиарда долларов, оборот торговли увеличился на 3,2% и достиг порядка 14 миллиардов долларов, услуг - на 10,8%, до более чем 8,7 миллиарда долларов. Производство электроэнергии выросло на 4,2%. За отчетный период зафиксирована инфляция в 3,3%. Показатель экономической активности (ПЭА) представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов. В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, помесячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.

