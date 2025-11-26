https://1prime.ru/20251126/ipoteka-864957188.html

Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина

Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина - 26.11.2025, ПРАЙМ

Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина

26.11.2025

финансы

банки

рф

минфин

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в России в 2025 году превысил ожидания Минфина: объем ее выдачи по итогам нынешнего года составит около 4 триллионов рублей и примерно столько же будет в 2026 году, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на Domclick Digital Forum. "В этом году мы прогнозировали, что рынок выдач по ипотеке будет 3,8 триллиона рублей – это действительно падение практически на триллион по сравнению с прошлым годом. Но сейчас мы видим, что прогноз чуть-чуть вверх: мы прогнозируем, что примерно 4 триллиона рублей достигнет выдача к концу года и на следующий год прогнозируем примерно такие же цифры", – сказал замминистра финансов. По его словам, Минфин отмечает всплеск спроса на ипотеку к концу текущего года, хотя причины такого всплеска до конца не ясны. "Есть разные точки зрения, почему этот всплеск есть. Есть точка зрения, что чуть-чуть выросла рыночная ипотека, есть точка зрения, что есть спекуляции по семейной ипотеке", - пояснил он. "Тем не менее мы видим, что спрос по ипотеке выше наших ожиданий. Ситуация будет примерно такая же в следующем году, но будет расти доля рыночных программ", – заключил Чебесков.

рф

2025

