Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина - 26.11.2025
Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина
Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина - 26.11.2025, ПРАЙМ
Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина
Спрос на ипотеку в России в 2025 году превысил ожидания Минфина: объем ее выдачи по итогам нынешнего года составит около 4 триллионов рублей и примерно столько... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T16:11+0300
2025-11-26T16:11+0300
финансы
банки
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в России в 2025 году превысил ожидания Минфина: объем ее выдачи по итогам нынешнего года составит около 4 триллионов рублей и примерно столько же будет в 2026 году, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на Domclick Digital Forum. "В этом году мы прогнозировали, что рынок выдач по ипотеке будет 3,8 триллиона рублей – это действительно падение практически на триллион по сравнению с прошлым годом. Но сейчас мы видим, что прогноз чуть-чуть вверх: мы прогнозируем, что примерно 4 триллиона рублей достигнет выдача к концу года и на следующий год прогнозируем примерно такие же цифры", – сказал замминистра финансов. По его словам, Минфин отмечает всплеск спроса на ипотеку к концу текущего года, хотя причины такого всплеска до конца не ясны. "Есть разные точки зрения, почему этот всплеск есть. Есть точка зрения, что чуть-чуть выросла рыночная ипотека, есть точка зрения, что есть спекуляции по семейной ипотеке", - пояснил он. "Тем не менее мы видим, что спрос по ипотеке выше наших ожиданий. Ситуация будет примерно такая же в следующем году, но будет расти доля рыночных программ", – заключил Чебесков.
рф
финансы, банки, рф, минфин
Финансы, Банки, РФ, Минфин
16:11 26.11.2025
 
Спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина

Чебесков: спрос на ипотеку в России превысил ожидания Минфина в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Баранов
Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Баранов
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в России в 2025 году превысил ожидания Минфина: объем ее выдачи по итогам нынешнего года составит около 4 триллионов рублей и примерно столько же будет в 2026 году, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на Domclick Digital Forum.
"В этом году мы прогнозировали, что рынок выдач по ипотеке будет 3,8 триллиона рублей – это действительно падение практически на триллион по сравнению с прошлым годом. Но сейчас мы видим, что прогноз чуть-чуть вверх: мы прогнозируем, что примерно 4 триллиона рублей достигнет выдача к концу года и на следующий год прогнозируем примерно такие же цифры", – сказал замминистра финансов.
По его словам, Минфин отмечает всплеск спроса на ипотеку к концу текущего года, хотя причины такого всплеска до конца не ясны. "Есть разные точки зрения, почему этот всплеск есть. Есть точка зрения, что чуть-чуть выросла рыночная ипотека, есть точка зрения, что есть спекуляции по семейной ипотеке", - пояснил он.
"Тем не менее мы видим, что спрос по ипотеке выше наших ожиданий. Ситуация будет примерно такая же в следующем году, но будет расти доля рыночных программ", – заключил Чебесков.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
ФинансыБанкиРФМинфин
 
 
Заголовок открываемого материала