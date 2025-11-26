Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. Траты российских компаний на них в середине осени составили 43,9 тысячи долларов. Последний раз Россия ввозила этих моллюсков из Грузии в октябре прошлого года - на 29,5 тысячи долларов, а до этого - весной того года. Помимо устриц Россия также покупала у Грузии рыбу - на 130,7 тысячи долларов в октябре, при этом годом ранее таких поставок не было.
05:15 26.11.2025
 
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
Траты российских компаний на них в середине осени составили 43,9 тысячи долларов. Последний раз Россия ввозила этих моллюсков из Грузии в октябре прошлого года - на 29,5 тысячи долларов, а до этого - весной того года.
Помимо устриц Россия также покупала у Грузии рыбу - на 130,7 тысячи долларов в октябре, при этом годом ранее таких поставок не было.
 
