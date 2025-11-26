https://1prime.ru/20251126/rossija-864945144.html
Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии
Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии
2025-11-26T05:15+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
Траты российских компаний на них в середине осени составили 43,9 тысячи долларов. Последний раз Россия ввозила этих моллюсков из Грузии в октябре прошлого года - на 29,5 тысячи долларов, а до этого - весной того года.
Помимо устриц Россия также покупала у Грузии рыбу - на 130,7 тысячи долларов в октябре, при этом годом ранее таких поставок не было.
