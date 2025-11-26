https://1prime.ru/20251126/strah-864943449.html
Страх оспаривания сделки стал основной причиной отказа от покупки жилья
2025-11-26T03:45+0300
2025-11-26T03:45+0300
2025-11-26T03:45+0300
недвижимость
бизнес
госдума
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Страх оспаривания сделки пожилыми собственниками стал основной причиной отказа от покупки жилья на вторичном рынке, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
В последнее время резонанс приобрели случаи оспаривания сделок по продаже недвижимости продавцами на основании того, что в момент их совершения пожилые собственники жилья не могли понимать значение своих действий, либо действовали под влиянием заблуждения или обмана.
Такие требования зачастую заявляются по прошествии значительного количества лет после совершения сделки. Поэтому в Госдуме разработали проект поправок в Гражданский кодекс для защиты добросовестных покупателей при сделках с недвижимостью.
"Основным мотивом отказа от сделок с пожилыми собственниками для 54% участников исследования стал страх последующего оспаривания сделки", - подсчитали аналитики "Выберу.ру" на основе проведенного исследования среди трех тысяч россиян.
В результате выяснилось, что у трети россиян (33%) сделки с пожилыми продавцами вызывают сильное беспокойство - многие боятся, что продавец сможет оспорить сделку постфактум, сославшись на давление мошенников.
При этом, 43% опасаются поддельных доверенностей или недействительных документов, которые могут не выявиться во время юридической проверки. "Для 35% респондентов настораживающим фактором является риск манипуляций после сделки и получения средств продавцом. 21% беспокоятся о возможных претензиях со стороны скрытых наследников", - подсчитали аналитики.
недвижимость, бизнес, госдума
