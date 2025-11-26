Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили о несогласованности по замороженным активам России - 26.11.2025
На Украине заявили о несогласованности по замороженным активам России
россия
экономика
мировая экономика
сша
рф
киев
дмитрий песков
владимир путин
совбез
вс рф
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Американский телеканал Newsmax со ссылкой на украинского переговорщика сообщает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине у сторон пока нет согласия по вопросам территорий и замороженных активов России. Ранее американские власти высоко оценили результаты встречи в Женеве представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом заявлял, что большинство пунктов согласованы. При этом в Вашингтоне понимают, что для успеха плана он должен быть одобрен Россией, отмечали в администрации. "Украинский переговорщик сообщил мне, что темы, по которым пока что нет согласия, это "тяжелые вопросы"... территориальные вопросы, замороженные российские активы", - написала редактор Newsmax Нана Саджая в соцсети X. Она добавила, что еще одним несогласованным вопросом якобы являются будущие гарантии безопасности Украины, однако стороны приближаются к соглашению по этой теме. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
03:14 26.11.2025
 
На Украине заявили о несогласованности по замороженным активам России

ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Американский телеканал Newsmax со ссылкой на украинского переговорщика сообщает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине у сторон пока нет согласия по вопросам территорий и замороженных активов России.
Ранее американские власти высоко оценили результаты встречи в Женеве представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом заявлял, что большинство пунктов согласованы. При этом в Вашингтоне понимают, что для успеха плана он должен быть одобрен Россией, отмечали в администрации.
"Украинский переговорщик сообщил мне, что темы, по которым пока что нет согласия, это "тяжелые вопросы"... территориальные вопросы, замороженные российские активы", - написала редактор Newsmax Нана Саджая в соцсети X.
Она добавила, что еще одним несогласованным вопросом якобы являются будущие гарантии безопасности Украины, однако стороны приближаются к соглашению по этой теме.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
 
