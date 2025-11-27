https://1prime.ru/20251127/gosduma-864977595.html

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за мошенничество

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за мошеннические действия в отношении военнослужащих ВС РФ и добровольцев. Законопроект о соответствующих изменениях в Уголовный кодекс будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Мошенничество, совершенное… в отношении военнослужащего или лица, пребывающего в добровольческом формировании… наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", - говорится в тексте законопроекта. Законопроектом также предлагается ввести аналогичную уголовную ответственность за мошенничество с использованием банковских карт и других электронных средств платежа в отношении военнослужащих. Также документом предлагается ввести усиленное наказание за вымогательство в отношении указанных групп. Совершение данного преступления повлечет за собой лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода за период до пяти лет. В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что данная инициатива разработана в ответ на рост числа преступлений, совершаемых в отношении граждан, выполняющих воинский долг. "В СМИ все чаще появляются сообщения о том, что преступники предпринимают попытки вымогательства или отъема денег у участников специальной военной операции. В конце ноября 2025 года широкую огласку получили случаи задержания преступных групп, которые вымогали деньги у бойцов — от шантажа до похищений", - сказал парламентарий.

