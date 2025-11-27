Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый популярный кофейный напиток в России - 27.11.2025
Назван самый популярный кофейный напиток в России
Назван самый популярный кофейный напиток в России
бизнес
россия
общество
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "В 2025 году наиболее востребованным кофейным напитком в российских регионах является капучино — на него пришлось 36% покупок", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж. Вторую позицию занял латте (22%), а тройку самым популярных кофейных напитков замкнул американо, доля которого составила 19%. Также пользуются спросом у россиян раф и эспрессо - их выбирают 14% и 4% россиян соответственно. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
Назван самый популярный кофейный напиток в России

