Назван самый популярный кофейный напиток в России

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"В 2025 году наиболее востребованным кофейным напитком в российских регионах является капучино — на него пришлось 36% покупок", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж.
Вторую позицию занял латте (22%), а тройку самым популярных кофейных напитков замкнул американо, доля которого составила 19%.
Также пользуются спросом у россиян раф и эспрессо - их выбирают 14% и 4% россиян соответственно.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.
