Назван самый популярный кофейный напиток в России

27.11.2025

Назван самый популярный кофейный напиток в России

Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". | 27.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "В 2025 году наиболее востребованным кофейным напитком в российских регионах является капучино — на него пришлось 36% покупок", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж. Вторую позицию занял латте (22%), а тройку самым популярных кофейных напитков замкнул американо, доля которого составила 19%. Также пользуются спросом у россиян раф и эспрессо - их выбирают 14% и 4% россиян соответственно. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.

