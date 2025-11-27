https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864990060.html
27.11.2025
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей - 27.11.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей
Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации. | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации без установленного срока погашения серии БС04. Условия выпуска предусматривают возможность погашения облигаций по усмотрению эмитента.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации без установленного срока погашения серии БС04.
Условия выпуска предусматривают возможность погашения облигаций по усмотрению эмитента.
