Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864990060.html
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей - 27.11.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей
Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T13:53+0300
2025-11-27T13:53+0300
финансы
банки
россия
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a7751cadd4ce0b6803795d375a8ddb65.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации без установленного срока погашения серии БС04. Условия выпуска предусматривают возможность погашения облигаций по усмотрению эмитента.
https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864989875.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_372b1c07f7660f07cd0dc51b6b07a386.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, совкомбанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Совкомбанк
13:53 27.11.2025
 
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей

Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей

© Совкомбанк Офис Совкомбанка
Офис Совкомбанка
Офис Совкомбанка. Архивное фото
© Совкомбанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк принял решение разместить бессрочные облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации без установленного срока погашения серии БС04.
Условия выпуска предусматривают возможность погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей
13:47
 
ФинансыБанкиРОССИЯСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала