Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении
Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении - 27.11.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении
27.11.2025
2025-11-27T00:35+0300
2025-11-27T00:35+0300
2025-11-27T00:35+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что законопроект предусматривает механизм назначения пенсии в соответствии с указанным законом Российской Федерации гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях.
Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении
Кабмин обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств
