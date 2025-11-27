https://1prime.ru/20251127/pravitelstvo-864973701.html

Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении

2025-11-27T00:35+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что законопроект предусматривает механизм назначения пенсии в соответствии с указанным законом Российской Федерации гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях.

