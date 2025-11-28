https://1prime.ru/20251128/indeks-865031848.html

Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии

Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии - 28.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии

Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T21:12+0300

2025-11-28T21:12+0300

2025-11-28T21:12+0300

рынок

индексы

франция

германия

европа

dax

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись по итогам месяца, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27%, до 9 720,51 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 122,71 пункта; немецкий DAX - на 0,29%, до 23 836,79 пункта. С начала ноября FTSE 100 поднялся на 0,04%, CAC 40 - на символические 0,02%, а немецкий DAX снизился на 0,5%. В пятницу инвесторы анализировали статистику по экономике Франции и Германии. Так, Институт статистики и экономических исследований (Insee) предоставил данные, согласно которым ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по отношению ко второму кварталу. Также Insee сообщил, что годовая инфляция в стране в ноябре, предварительно, осталась на уровне октября в 0,9%. Хотя аналитики прогнозировали показатель в 1%. Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, согласно предварительной оценке, не изменилась по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).

https://1prime.ru/20251128/indeks-865030214.html

франция

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, франция, германия, европа, dax, финансы