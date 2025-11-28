https://1prime.ru/20251128/indeks-865031848.html
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии - 28.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии
Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись... | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись по итогам месяца, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27%, до 9 720,51 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 122,71 пункта; немецкий DAX - на 0,29%, до 23 836,79 пункта. С начала ноября FTSE 100 поднялся на 0,04%, CAC 40 - на символические 0,02%, а немецкий DAX снизился на 0,5%. В пятницу инвесторы анализировали статистику по экономике Франции и Германии. Так, Институт статистики и экономических исследований (Insee) предоставил данные, согласно которым ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по отношению ко второму кварталу. Также Insee сообщил, что годовая инфляция в стране в ноябре, предварительно, осталась на уровне октября в 0,9%. Хотя аналитики прогнозировали показатель в 1%. Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, согласно предварительной оценке, не изменилась по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии
