Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии - 28.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии
Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T21:12+0300
2025-11-28T21:12+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись по итогам месяца, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27%, до 9 720,51 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 122,71 пункта; немецкий DAX - на 0,29%, до 23 836,79 пункта. С начала ноября FTSE 100 поднялся на 0,04%, CAC 40 - на символические 0,02%, а немецкий DAX снизился на 0,5%. В пятницу инвесторы анализировали статистику по экономике Франции и Германии. Так, Институт статистики и экономических исследований (Insee) предоставил данные, согласно которым ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по отношению ко второму кварталу. Также Insee сообщил, что годовая инфляция в стране в ноябре, предварительно, осталась на уровне октября в 0,9%. Хотя аналитики прогнозировали показатель в 1%. Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, согласно предварительной оценке, не изменилась по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Рынок, Индексы, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Финансы
21:12 28.11.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли на статистике Франции и Германии

Фондовые индексы Европы выросли после выхода статистики по Франции и Германии

© fotolia.com / AshDesign
Биржа
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли на последних торгах ноября после выхода экономической статистики Франции и Германии, а также преимущественно поднялись по итогам месяца, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27%, до 9 720,51 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 122,71 пункта; немецкий DAX - на 0,29%, до 23 836,79 пункта.
С начала ноября FTSE 100 поднялся на 0,04%, CAC 40 - на символические 0,02%, а немецкий DAX снизился на 0,5%.
В пятницу инвесторы анализировали статистику по экономике Франции и Германии.
Так, Институт статистики и экономических исследований (Insee) предоставил данные, согласно которым ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по отношению ко второму кварталу.
Также Insee сообщил, что годовая инфляция в стране в ноябре, предварительно, осталась на уровне октября в 0,9%. Хотя аналитики прогнозировали показатель в 1%.
Годовая инфляция в Германии по итогам ноября, согласно предварительной оценке, не изменилась по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Фондовые индексы США растут на заявлениях представителей ФРС
Фондовые индексы США растут на заявлениях представителей ФРС
19:57
 
РынокИндексыФРАНЦИЯГЕРМАНИЯЕВРОПАDAXФинансы
 
 
