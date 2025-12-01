Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росаккредитация опровергла запрет ввоза праворульных авто - 01.12.2025
Росаккредитация опровергла запрет ввоза праворульных авто
2025-12-01T04:16+0300
2025-12-01T04:21+0300
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - ПРАЙМ. Предмет разбирательства в суде Владивостока с испытательной лабораторией, которую лишили аккредитации, никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем, сообщает Росаккредитация. Ранее Telegram-канал Mash написал, что арбитраж Приморья после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации якобы изменил существовавшие правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и запретил ввоз в РФ праворульных и гибридных авто. "В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Росаккредитация пресекла факты незаконной выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) со стороны испытательных лабораторий. Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких испытательных лабораторий была проверена судом. Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем", - говорится в сообщении сайте ведомства. Росаккредитация отмечает, что суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории, в итоге, суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации. Ведомство по вопросам технического регулирования, включая ввоз и обращение в России транспортных средств, призывает руководствоваться информацией из официальных источников: от Росаккредитации, Минпромторга РФ и Росстандарта. В арбитражном суде Приморья РИА Новости уточнили, что сейчас дело находится в апелляционной инстанции, заседание назначено на 18 декабря. Решение первой инстанции не вступило в законную силу, так как поступила апелляционная жалоба, объяснили в суде. Дело в арбитраже рассматривали в закрытом заседании, добавили в суде. "Речь в судебном заседании шла о признании незаконным решения о прекращении действия аккредитации от 24 февраля 2025 года и восстановлении действия аккредитации (испытательной лаборатории - ред.) ООО "Сертификационные системы", - подтвердили в суде.
04:16 01.12.2025 (обновлено: 04:21 01.12.2025)
 
Росаккредитация опровергла запрет ввоза праворульных авто

Росаккредитация: суд не затрагивал законность ввоза и обращения авто с правым рулем

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - ПРАЙМ. Предмет разбирательства в суде Владивостока с испытательной лабораторией, которую лишили аккредитации, никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем, сообщает Росаккредитация.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что арбитраж Приморья после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации якобы изменил существовавшие правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и запретил ввоз в РФ праворульных и гибридных авто.
"В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Росаккредитация пресекла факты незаконной выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) со стороны испытательных лабораторий. Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких испытательных лабораторий была проверена судом. Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем", - говорится в сообщении сайте ведомства.
Росаккредитация отмечает, что суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории, в итоге, суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации.
Ведомство по вопросам технического регулирования, включая ввоз и обращение в России транспортных средств, призывает руководствоваться информацией из официальных источников: от Росаккредитации, Минпромторга РФ и Росстандарта.
В арбитражном суде Приморья РИА Новости уточнили, что сейчас дело находится в апелляционной инстанции, заседание назначено на 18 декабря. Решение первой инстанции не вступило в законную силу, так как поступила апелляционная жалоба, объяснили в суде. Дело в арбитраже рассматривали в закрытом заседании, добавили в суде.
"Речь в судебном заседании шла о признании незаконным решения о прекращении действия аккредитации от 24 февраля 2025 года и восстановлении действия аккредитации (испытательной лаборатории - ред.) ООО "Сертификационные системы", - подтвердили в суде.
 
