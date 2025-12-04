https://1prime.ru/20251204/oruzhie-865209140.html

В Швейцарии приняли поправки, разрешающие поставки оружия воюющим сторонам

В Швейцарии приняли поправки, разрешающие поставки оружия воюющим сторонам - 04.12.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии приняли поправки, разрешающие поставки оружия воюющим сторонам

Парламент Швейцарии одобрил смягчение закона о торговле вооружениями и их реэкспорте, позволив осуществлять поставки воюющим странам, говорится в пресс-релизе... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T15:34+0300

2025-12-04T15:34+0300

2025-12-04T15:36+0300

вооружения

мировая экономика

швейцария

украина

рф

нато

ес

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865208959_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_e8ec4c70ff26cd8a75534aab6ba15ecf.jpg

ЖЕНЕВА, 4 дек – ПРАЙМ. Парламент Швейцарии одобрил смягчение закона о торговле вооружениями и их реэкспорте, позволив осуществлять поставки воюющим странам, говорится в пресс-релизе госоргана. В четверг верхняя палата парламента, Совет кантонов, вслед за Национальным советом поддержала поправки к данному закону. При этом партии левых потребовали проведения референдума по этому вопросу. Так, депутат от Социал-демократической партии Франциска Рот заявила, что это решение в пользу швейцарской военной промышленности, но не прав человека. Другой депутат от партии, Даниэль Йосич, посчитал, что принятые послабления противоречат нейтралитету Швейцарии. Парламентарий от Швейцарской народной партии Вернер Зальцманн также отметил, что, согласно закону о нейтралитете, Швейцария должна сохранять и свой вооружённый нейтралитет. До настоящего времени в Швейцарии продажа оружия была запрещена странам, если они участвуют в конфликте или серьёзно нарушают права человека. Также страны, закупившие швейцарское оружие, обязаны просить разрешения Берна при перепродаже его третьим странам. Правительство Швейцарии, Федеральный совет, предложило реформу, предоставляющую ему временное исключительное право отклоняться от критериев выдачи разрешений. Верхняя палата парламента конфедерации, Совет кантонов, ранее предложила разрешить продажу странам, экспортный режим которых аналогичен швейцарскому, даже если эти страны участвуют в вооружённом конфликте. Среди них 17 из 27 стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Аргентина. А в том, что касается перепродажи оружия, депутаты посчитали, что государства, включенные в вышеупомянутый список, должны иметь возможность передавать полученную военную технику другой стране без согласия Швейцарии. Однако верхняя палата парламента решила оставить право за правительством, Федеральным советом, запретить покупателям швейцарского оружия его перепродажу, "если это необходимо по соображениям внешней политики, политики нейтралитета или политики безопасности", указано в сообщении. При этом мера не коснется запасных частей и компонентов, если будет установлено, что поставка является частью международной цепочки. В конце сентября заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер выразил надежду, что швейцарский парламент пересмотрит ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения воюющим странам, в том числе Украине. По его словам, такие ограничения невыгодны военпрому Швейцарии. В декабре 2024 года посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

швейцария

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, швейцария, украина, рф, нато, ес, оон