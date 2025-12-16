https://1prime.ru/20251216/saratov-865592384.html
Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе
Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе - 16.12.2025, ПРАЙМ
Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе
Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T09:45+0300
2025-12-16T09:45+0300
2025-12-16T09:45+0300
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg
САРАТОВ, 16 дек - ПРАЙМ. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе. "ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка. В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели. "Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c46b9e58c6befea2ae31bcbc4aa04566.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки
Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе
Председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель погиб в ДТП
САРАТОВ, 16 дек - ПРАЙМ. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе.
"ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится
в некрологе на сайте банка.
В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели.
"Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства.
Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове.