Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе - 16.12.2025
Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе
2025-12-16T09:45+0300
банки
САРАТОВ, 16 дек - ПРАЙМ. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе. "ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка. В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели. "Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове.
банки
Банки
09:45 16.12.2025
 
Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе

Председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель погиб в ДТП

Свеча. Архивное фото
САРАТОВ, 16 дек - ПРАЙМ. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе.
"ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка.
В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели.
"Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства.
Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове.
 
Банки
 
 
