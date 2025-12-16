https://1prime.ru/20251216/saratov-865592384.html

Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе

Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе - 16.12.2025, ПРАЙМ

Председатель правления банка "Саратов" погиб в автокатастрофе

Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T09:45+0300

2025-12-16T09:45+0300

2025-12-16T09:45+0300

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg

САРАТОВ, 16 дек - ПРАЙМ. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе. "ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка. В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели. "Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки