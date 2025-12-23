https://1prime.ru/20251223/situatsiya-865853696.html
Журналист обрушился на Сырского из-за ситуации в ВСУ
Журналист обрушился на Сырского из-за ситуации в ВСУ - 23.12.2025, ПРАЙМ
Журналист обрушился на Сырского из-за ситуации в ВСУ
Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского за получение высшей государственной награды Франции — Ордена Почетного... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского за получение высшей государственной награды Франции — Ордена Почетного легиона — на фоне тяжелых потерь украинской армии. Об этом он написал в соцсети X."В то время как украинцы массово умирают, допускающий грубые ошибки генерал Сырский получает французские почести", — заявил он.Боуз напомнил, что награду Сырскому вручил начальник генштаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон. В ноябре тот заявлял, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "нести экономические потери" ради сдерживания якобы российской угрозы.Ранее Минобороны России сообщило о том, что военнослужащие российской группировки "Север" освободили населенный пункт Прилипка в Харьковской области, группировка "Восток" установила контроль над Андреевкой в Днепропетровской области.За сутки потери украинской армии превысили 1405 военнослужащих. Кроме того, Киев потерял танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Журналист обрушился на Сырского из-за ситуации в ВСУ
