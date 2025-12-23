Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа за административное правонарушение, сказано в постановлении пленума суда, передает корреспондент РИА Новости. "Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа, также вправе в пределах срока, установленного для его уплаты, подать заявление (ходатайство) о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения вступившего в законную силу постановления о назначении данного административного наказания, которое подлежит рассмотрению в трехдневный срок с вынесением соответствующего определения (части 1, 3 статьи 31.8 КоАП РФ)", - говорится в постановлении. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
11:17 23.12.2025
 
Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа за административное правонарушение, сказано в постановлении пленума суда, передает корреспондент РИА Новости.
"Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа, также вправе в пределах срока, установленного для его уплаты, подать заявление (ходатайство) о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения вступившего в законную силу постановления о назначении данного административного наказания, которое подлежит рассмотрению в трехдневный срок с вынесением соответствующего определения (части 1, 3 статьи 31.8 КоАП РФ)", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Верховный суд разрешил лишать права заниматься конкретной деятельностью
11:12
 
