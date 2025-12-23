https://1prime.ru/20251223/vs-865830413.html

Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа

Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа - 23.12.2025, ПРАЙМ

Верховный суд разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа

Верховный суд РФ разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа за административное правонарушение, сказано в постановлении пленума суда, передает корреспондент... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T11:17+0300

2025-12-23T11:17+0300

2025-12-23T11:17+0300

общество

россия

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861070313_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60e87bfa9287cb8f23dc63a8e48cc089.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ разрешил просить об отсрочке выплаты штрафа за административное правонарушение, сказано в постановлении пленума суда, передает корреспондент РИА Новости. "Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа, также вправе в пределах срока, установленного для его уплаты, подать заявление (ходатайство) о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения вступившего в законную силу постановления о назначении данного административного наказания, которое подлежит рассмотрению в трехдневный срок с вынесением соответствующего определения (части 1, 3 статьи 31.8 КоАП РФ)", - говорится в постановлении. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.

https://1prime.ru/20251223/vs-865830148.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы, рф