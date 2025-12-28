https://1prime.ru/20251228/vnukovo-865985039.html

В "Шереметьево" и "Внуково" за время ограничений задержали более 270 рейсов

В "Шереметьево" и "Внуково" за время ограничений задержали более 270 рейсов - 28.12.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" и "Внуково" за время ограничений задержали более 270 рейсов

Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T01:00+0300

2025-12-28T01:00+0300

2025-12-28T01:57+0300

бизнес

россия

аэропорт внуково

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865985039.jpg?1766876271

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушных гаваней. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Аэропорты во время действия ограничений оказывали ожидающим пассажирам услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево