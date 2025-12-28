https://1prime.ru/20251228/vnukovo-865985039.html
В "Шереметьево" и "Внуково" за время ограничений задержали более 270 рейсов
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушных гаваней. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Аэропорты во время действия ограничений оказывали ожидающим пассажирам услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
