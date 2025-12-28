Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.12.2025
В "Шереметьево" и "Внуково" за время ограничений задержали более 270 рейсов
Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушных гаваней. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Аэропорты во время действия ограничений оказывали ожидающим пассажирам услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
бизнес, россия, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Внуково, аэропорт Шереметьево
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушных гаваней.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
Аэропорты во время действия ограничений оказывали ожидающим пассажирам услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
 
Заголовок открываемого материала