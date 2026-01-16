https://1prime.ru/20260116/petropavlovsk-kamchatskij-866550851.html

В Петропавловске-Камчатском автобусы не вышли на линию

В Петропавловске-Камчатском автобусы не вышли на линию - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Петропавловске-Камчатском автобусы не вышли на линию

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости. Пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском в пятницу не вышли на линию из-за сложной дорожной обстановки после...

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости. Пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском в пятницу не вышли на линию из-за сложной дорожной обстановки после циклона, решение о возобновлении движения пассажирского транспорта власти обещают принять позднее, сообщает администрация города. Полноценное пассажирское сообщение в краевом центре из-за непогоды отсутствует уже четвертый день. "Решение о возобновлении движения пассажирского транспорта будет принято позднее… Дорожная обстановка неблагоприятная", — проинформировала мэрия в своем Telegram-канале. Как сообщают городские власти, в настоящее время по основным маршрутам производится расширение проезжей части, убираются снежные валы, ведется обработка противогололедными материалами для обеспечения проезда пассажирского транспорта. По данным мэрии, на городских дорогах для перевозки пассажиров четвертый день подряд работает высокопроходимый транспорт – вахтовки, а также машины служебного автопарка регионального правительства и администрации города.

2026

Новости

