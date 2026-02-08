Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе над прогнозом по стимулированию роста экономики - 08.02.2026, ПРАЙМ
финансы
михаил мишустин
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Кабмин будет работать над тем, чтобы к концу года сформировать отчетливый прогноз, каким образом стимулировать экономический рост в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сейчас, конечно, задача - все создать условия, чтобы, как сказал президент, чтобы к концу года сформировать такой отчетливый прогноз, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране", - сказал Мишустин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
2026
финансы, михаил мишустин
Финансы, Михаил Мишустин
13:02 08.02.2026 (обновлено: 13:22 08.02.2026)
 
Мишустин рассказал о работе над прогнозом по стимулированию роста экономики

Мишустин: власти будут работать над прогнозом, как стимулировать экономический рост

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Кабмин будет работать над тем, чтобы к концу года сформировать отчетливый прогноз, каким образом стимулировать экономический рост в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сейчас, конечно, задача - все создать условия, чтобы, как сказал президент, чтобы к концу года сформировать такой отчетливый прогноз, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране", - сказал Мишустин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
