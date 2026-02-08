https://1prime.ru/20260208/mishustin-867288675.html
Мишустин рассказал о работе над прогнозом по стимулированию роста экономики
Мишустин рассказал о работе над прогнозом по стимулированию роста экономики
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Кабмин будет работать над тем, чтобы к концу года сформировать отчетливый прогноз, каким образом стимулировать экономический рост в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сейчас, конечно, задача - все создать условия, чтобы, как сказал президент, чтобы к концу года сформировать такой отчетливый прогноз, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране", - сказал Мишустин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
