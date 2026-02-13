Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas - 13.02.2026
Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas
Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas - 13.02.2026, ПРАЙМ
Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas
Росаккредитация опровергла сообщения СМИ о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, речь идет исключительно о блокировке отдельных... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T16:00+0300
2026-02-13T16:00+0300
бизнес
россия
adidas
nike
reebok
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Росаккредитация опровергла сообщения СМИ о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу ряд Telegram-каналов написал, что Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas. Под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma. "В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия", - говорится в сообщении Росаккредитации. Ранее в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda сообщили РИА Новости, что приостановка продаж Adidas, Nike, Reebok и Puma коснется минимальной части объема ввозимой партии, так как основная часть разрешительной документации выпускается в России.
бизнес, россия, adidas, nike, reebok
Бизнес, РОССИЯ, Adidas, Nike, Reebok
Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas

Росаккредитация опровергла данные о запрете параллельного импорта продукции Adidas

Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Росаккредитация опровергла сообщения СМИ о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу ряд Telegram-каналов написал, что Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas. Под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma.
"В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия", - говорится в сообщении Росаккредитации.
Ранее в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda сообщили РИА Новости, что приостановка продаж Adidas, Nike, Reebok и Puma коснется минимальной части объема ввозимой партии, так как основная часть разрешительной документации выпускается в России.
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным
Минэкономразвития хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным
28 января, 00:01
 
