Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas

2026-02-13T16:00+0300

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Росаккредитация опровергла сообщения СМИ о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу ряд Telegram-каналов написал, что Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas. Под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma. "В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия", - говорится в сообщении Росаккредитации. Ранее в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda сообщили РИА Новости, что приостановка продаж Adidas, Nike, Reebok и Puma коснется минимальной части объема ввозимой партии, так как основная часть разрешительной документации выпускается в России.

