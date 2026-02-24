https://1prime.ru/20260224/nizhnekamsk-867769639.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
