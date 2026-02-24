Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/nizhnekamsk-867769639.html
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты - 24.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T12:33+0300
2026-02-24T12:33+0300
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
нижнекамск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_826288c8acba4ff5c55c8e3f0e0bfaf1.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_05cbe8bb2b593e6b7e53a484d3dd44da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росавиация, воздушный транспорт, нижнекамск
Бизнес, Росавиация, Воздушный транспорт, Нижнекамск
12:33 24.02.2026
 
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
БизнесРосавиацияВоздушный транспортНижнекамск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала