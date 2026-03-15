Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение

Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение - 15.03.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение

Медосвидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения состоит из двух этапов, при этом за отказ от прохождения хотя бы одного из них водителю... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T09:11+0300

2026-03-15T09:11+0300

2026-03-15T09:11+0300

бизнес

общество

здоровье

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Медосвидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения состоит из двух этапов, при этом за отказ от прохождения хотя бы одного из них водителю грозит лишение прав, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. "При первичной проверке инспектор Госавтоинспекции проводит медосвидетельствование на дороге, используя алкотестер. Указанную проверку возможно проводить, если имеются явные признаки опьянения, например, запах алкоголя, невнятная речь и другие", - рассказала юрист. При этом, как подчеркнула Браун, сотрудник ГАИ должен отстранить водителя от управления автомобилем в присутствии двух понятых и предложить выдохнуть воздух в алкотестер. Если прибор покажет значение, превышающее 0,16 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, то водителю будет предложено пройти освидетельствование в медучреждении, что станет уже вторым этапом проверки. Браун добавила, что существуют определенные основания и регламент для направления водителя на процедуру в медучреждение, а именно: если водитель отказался от проверки на месте, если водитель не согласился с показаниями алкотестера, если инспектор ГАИ не согласен с отрицательными результатами алкотестера при явных признаках опьянения у водителя, а также при участии водителя в ДТП. "А вот за отказ от медосвидетельствования в отношении водителя применяются следующие санкции: если водитель отказался от прохождения процедуры как на месте первичной проверки на дороге, так и в больнице, то на водителя налагается штраф в 45 тысяч рублей или лишение прав до двух лет", - отметила юрист. Браун подчеркнула, что наказание грозит, даже если водитель трезвый, но отказался от проверки алкотестером. Юрист также рассказала, что при повторном нарушении водителю будет грозить вплоть до двух лет лишения свободы.

бизнес, общество , здоровье