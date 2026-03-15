Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/medosvidetelstvovanie-868321210.html
Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение
Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение
бизнес
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0f/868321058_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f147eed1d2d339f13f4f1e19aa25ad7a.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0f/868321058_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e228f8f2fda1fdfd164f76cfd0565a0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:11 15.03.2026
 
Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение

Браун: за отказ от прохождения медосвидетельствования грозит лишение прав

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Медосвидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения состоит из двух этапов, при этом за отказ от прохождения хотя бы одного из них водителю грозит лишение прав, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"При первичной проверке инспектор Госавтоинспекции проводит медосвидетельствование на дороге, используя алкотестер. Указанную проверку возможно проводить, если имеются явные признаки опьянения, например, запах алкоголя, невнятная речь и другие", - рассказала юрист.
При этом, как подчеркнула Браун, сотрудник ГАИ должен отстранить водителя от управления автомобилем в присутствии двух понятых и предложить выдохнуть воздух в алкотестер. Если прибор покажет значение, превышающее 0,16 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, то водителю будет предложено пройти освидетельствование в медучреждении, что станет уже вторым этапом проверки.
Браун добавила, что существуют определенные основания и регламент для направления водителя на процедуру в медучреждение, а именно: если водитель отказался от проверки на месте, если водитель не согласился с показаниями алкотестера, если инспектор ГАИ не согласен с отрицательными результатами алкотестера при явных признаках опьянения у водителя, а также при участии водителя в ДТП.
"А вот за отказ от медосвидетельствования в отношении водителя применяются следующие санкции: если водитель отказался от прохождения процедуры как на месте первичной проверки на дороге, так и в больнице, то на водителя налагается штраф в 45 тысяч рублей или лишение прав до двух лет", - отметила юрист.
Браун подчеркнула, что наказание грозит, даже если водитель трезвый, но отказался от проверки алкотестером.
Юрист также рассказала, что при повторном нарушении водителю будет грозить вплоть до двух лет лишения свободы.
 
БизнесОбществоЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала