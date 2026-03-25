Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%
Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9% - 25.03.2026, ПРАЙМ
Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%
Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%, юрлиц выросли на существенные 2,7%, следует из материала Банка России " о развитии... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:36+0300
2026-03-25T17:36+0300
2026-03-25T17:36+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%, юрлиц выросли на существенные 2,7%, следует из материала Банка России " о развитии банковского сектора. "Средства населения увеличились (+1,2 триллиона рублей,+1,9%) после сезонного сокращения в январе (-1,4%). Росту способствовало сохранение привлекательных ставок по вкладам", - говорится там. "Средства юридических лиц в феврале выросли на существенные 1,7 триллиона рублей (+2,7% после +0,2% в январе). Это в том числе связано с тем, что часть февральских налогов компании выплатили в первых числах марта (оценочно около 1 триллиона рублей), поскольку день внесения платежей в феврале выпал на выходной. С корректировкой на этот объем налогов", - поясняется в материалах регулятора.
банки, финансы, банк россия
Банки, Финансы, банк Россия
Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%
ЦБ: средства физлиц в российских банках в феврале выросли на 1,9%, юрлиц на 2,7%
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%, юрлиц выросли на существенные 2,7%, следует из материала Банка России " о развитии банковского сектора.
"Средства населения увеличились (+1,2 триллиона рублей,+1,9%) после сезонного сокращения в январе (-1,4%). Росту способствовало сохранение привлекательных ставок по вкладам", - говорится там.
"Средства юридических лиц в феврале выросли на существенные 1,7 триллиона рублей (+2,7% после +0,2% в январе). Это в том числе связано с тем, что часть февральских налогов компании выплатили в первых числах марта (оценочно около 1 триллиона рублей), поскольку день внесения платежей в феврале выпал на выходной. С корректировкой на этот объем налогов", - поясняется в материалах регулятора.