Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%

Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%, юрлиц выросли на существенные 2,7%, следует из материала Банка России " о развитии...

2026-03-25T17:36+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%, юрлиц выросли на существенные 2,7%, следует из материала Банка России " о развитии банковского сектора. "Средства населения увеличились (+1,2 триллиона рублей,+1,9%) после сезонного сокращения в январе (-1,4%). Росту способствовало сохранение привлекательных ставок по вкладам", - говорится там. "Средства юридических лиц в феврале выросли на существенные 1,7 триллиона рублей (+2,7% после +0,2% в январе). Это в том числе связано с тем, что часть февральских налогов компании выплатили в первых числах марта (оценочно около 1 триллиона рублей), поскольку день внесения платежей в феврале выпал на выходной. С корректировкой на этот объем налогов", - поясняется в материалах регулятора.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

