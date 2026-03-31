Биткоин готовится завершить первый квартал падением - 31.03.2026, ПРАЙМ
20:49 31.03.2026
 
Биткоин готовится завершить первый квартал падением

Стоимость биткоина растет, но по итогам I квартала он может упасть более чем на 20%

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник вечером, однако по итогам первого квартала готовится показать падение более чем на 20%, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.12 мск дорожал на 1,14% за сутки - до 68 003 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 1,13% - в среднем до 67 626,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.
С начала года стоимость криптовалюты опустилась на 22%. При этом с начала марта биткоин подорожал чуть более чем на 1%. Как отмечают аналитики, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
"Рынок ожидает, что Трамп хочет выйти из этой войны. Цена биткоина невероятно устойчиво держится на отметке около 68 тысяч долларов", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера Apollo Crypto Пратика Калу (Pratik Kala).
