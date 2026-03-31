В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости
В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости - 31.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости
Режим ограниченной видимости отменили в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
2026-03-31T05:10+0300
2026-03-31T05:10+0300
2026-03-31T05:10+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Режим ограниченной видимости отменили в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"По аэродрому Южно-Сахалинска отменены процедуры в условиях ограниченной видимости. Видимость на взлетно-посадочной полосе сейчас составляет более 5 тысяч метров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба аэровокзала областного центра сообщает о первых приемах задержанных ранее рейсов.
"В авиагавань прибыл самолет S7 5257 из Новосибирска. Следом за ним на посадку заходит борт FV 5707 из Хабаровска. В 13.25 (5.25 мск) ожидаем судно SU 1744 из Москвы", - отмечает пресс-служба.
Ранее из-за густого тумана видимость достигала около 200 метров. Рейсы в Южно-Сахалинск из Новосибирска и Москвы совершили незапланированные посадки на запасные аэродромы в Хабаровске и Владивостоке.
южно-сахалинск
новосибирск
хабаровск
бизнес, россия, общество , южно-сахалинск, новосибирск, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Южно-Сахалинск, НОВОСИБИРСК, Хабаровск
В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости
В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Режим ограниченной видимости отменили в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"По аэродрому Южно-Сахалинска отменены процедуры в условиях ограниченной видимости. Видимость на взлетно-посадочной полосе сейчас составляет более 5 тысяч метров", - говорится в сообщении.
Пресс-служба аэровокзала областного центра сообщает о первых приемах задержанных ранее рейсов.
"В авиагавань прибыл самолет S7 5257 из Новосибирска. Следом за ним на посадку заходит борт FV 5707 из Хабаровска. В 13.25 (5.25 мск) ожидаем судно SU 1744 из Москвы", - отмечает пресс-служба.
Ранее из-за густого тумана видимость достигала около 200 метров. Рейсы в Южно-Сахалинск из Новосибирска и Москвы совершили незапланированные посадки на запасные аэродромы в Хабаровске и Владивостоке.