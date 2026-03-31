https://1prime.ru/20260331/juzhno-sahalinsk-868771542.html

В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости

В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости - 31.03.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Южно-Сахалинска отменили режим ограниченной видимости

Режим ограниченной видимости отменили в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T05:10+0300

2026-03-31T05:10+0300

2026-03-31T05:10+0300

бизнес

россия

общество

южно-сахалинск

новосибирск

хабаровск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868771542.jpg?1774923026

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Режим ограниченной видимости отменили в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "По аэродрому Южно-Сахалинска отменены процедуры в условиях ограниченной видимости. Видимость на взлетно-посадочной полосе сейчас составляет более 5 тысяч метров", - говорится в сообщении. Пресс-служба аэровокзала областного центра сообщает о первых приемах задержанных ранее рейсов. "В авиагавань прибыл самолет S7 5257 из Новосибирска. Следом за ним на посадку заходит борт FV 5707 из Хабаровска. В 13.25 (5.25 мск) ожидаем судно SU 1744 из Москвы", - отмечает пресс-служба. Ранее из-за густого тумана видимость достигала около 200 метров. Рейсы в Южно-Сахалинск из Новосибирска и Москвы совершили незапланированные посадки на запасные аэродромы в Хабаровске и Владивостоке.

южно-сахалинск

новосибирск

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , южно-сахалинск, новосибирск, хабаровск