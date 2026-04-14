С журналистки Беленькой* принудительно взыскивают штрафы - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260414/zhurnalistku-inoagent-869142903.html
С журналистки Беленькой* принудительно взыскивают штрафы
Более 113 тысяч рублей штрафов принудительно взыскивают с журналистки-иноагента Марианны Беленькой* в России за нарушение порядка деятельности иноагента и... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T06:44+0300
2026-04-14T07:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869142903.jpg?1776139648
06:44 14.04.2026 (обновлено: 07:07 14.04.2026)
 
С журналистки Беленькой* принудительно взыскивают штрафы

С журналистки Беленькой в России принудительно взыскивают более 113 тысяч рублей штрафов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Более 113 тысяч рублей штрафов принудительно взыскивают с журналистки-иноагента Марианны Беленькой* в России за нарушение порядка деятельности иноагента и участие в нежелательной в РФ организации, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В понедельник в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента завели на Беленькую*, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск.
Согласно материалам приставов, в ноябре 2025 и феврале 2026 года на Беленькую* завели два исполнительных производства о взыскании в сумме 80 тысяч рублей штрафов с исполнительскими сборами в 7,6 тысячи рублей. Журналистку оштрафовали за непредоставление иноагентом отчетности о себе в уполномоченный орган в установленный законом срок, указано в судебных документах.
Кроме того, с декабря 2025 года с Беленькой* взыскивают 6 тысяч рублей "штрафа как вида наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.)" с исполнительским сбором в 1 тысячу рублей за участие в деятельности Фонда Карнеги (в июле 2024 года включен в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ).
Более того, в мае 2025 года на журналистку завели исполнительное производство о взыскании более чем 17,1 тысячи рублей "задолженности по ИД (исполнительным документам - ред.)" с исполнительским сбором в 2,8 тысячи. Как следует из судебных документов, ее оштрафовали за публикацию пяти материалов в Telegram без плашки иноагента.
В общей сумме с Беленькой* взыскивают 113 590 рублей.
Минюст внес Беленькую* в реестр иноагентов 15 марта 2024 года. Министерство отмечало, что она участвовала в качестве интервьюера и респондента на информплощадках иноагентов и иностранных СМИ, распространяла фейки о решениях российских властей и материалы иноагентов. Беленькая проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала