https://1prime.ru/20260415/infljatsija-869168920.html

Инфляция в Аргентине в марте составила 3,4 процента

Инфляция в Аргентине в марте в месячном выражении составила 3,4%, набрав в I квартале 9,4%, сообщил национальный институт статистики. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T02:03+0300

экономика

мировая экономика

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869168920.jpg?1776209773

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте в месячном выражении составила 3,4%, набрав в I квартале 9,4%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 3,4% в марте по отношению к февралю и набрали 9,4% с начала года", - говорится в сообщении. Больше всего в марте выросли цены на услуги образования (12,1%), меньше всего - на товары для дома (1,3%). Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства. Инфляция в 2025 году составила 31,5%, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

