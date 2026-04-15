Инфляция в Аргентине в марте составила 3,4 процента - 15.04.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Аргентине в марте составила 3,4 процента
Инфляция в Аргентине в марте в месячном выражении составила 3,4%, набрав в I квартале 9,4%, сообщил национальный институт статистики. | 15.04.2026, ПРАЙМ
02:03 15.04.2026 (обновлено: 02:36 15.04.2026)
 
Инфляция в Аргентине в марте составила 3,4 процента

Инфляция в Аргентине в марте составила 3,4%, набрав в первом квартале 9,4%

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте в месячном выражении составила 3,4%, набрав в I квартале 9,4%, сообщил национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 3,4% в марте по отношению к февралю и набрали 9,4% с начала года", - говорится в сообщении.
Больше всего в марте выросли цены на услуги образования (12,1%), меньше всего - на товары для дома (1,3%).
Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства. Инфляция в 2025 году составила 31,5%, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024 году.
 
