В НСА оценили возможный размер выплат аграриям Дагестана после паводка

В НСА оценили возможный размер выплат аграриям Дагестана после паводка - 23.04.2026, ПРАЙМ

В НСА оценили возможный размер выплат аграриям Дагестана после паводка

Максимальный объем страховых выплат дагестанским сельхозпроизводителям, чьи посевы пострадали от катастрофического наводнения в марте 2026 года, может составить | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T08:05+0300

2026-04-23T08:05+0300

2026-04-23T08:05+0300

сельское хозяйство

финансы

дагестан

нса

минсельхоз

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Максимальный объем страховых выплат дагестанским сельхозпроизводителям, чьи посевы пострадали от катастрофического наводнения в марте 2026 года, может составить 480 миллионов рублей, сообщили "Прайм" в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА).Как уточнили страховщики, по состоянию на 17 апреля эта сумма является предельной – она будет выплачена, если по всем договорам страхования растениеводства аграриями будет заявлен и подтвержден ущерб. В настоящее время уведомлений об убытках по застрахованным посевным площадям не поступало.При этом страховые компании уже приступили к урегулированию убытков в животноводстве. К рассмотрению поступило одно заявление от застрахованного хозяйства – об утрате 30 голов крупного рогатого скота. Страховая компания – член НСА подтвердила готовность выплатить компенсацию в ускоренном порядке.По данным НСА на 1 апреля 2026 года, в Дагестане с господдержкой было застраховано 187,5 тысячи голов овец, 19 тысяч голов крупного рогатого скота, а также 1,9 тысячи гектаров посевов (озимая пшеница, рис, ячмень, семечковые и косточковые сады). Общая страховая сумма по всем рискам составила 1,44 миллиарда рублей.По оценке Минсельхоза РФ, общий ущерб агропромышленного комплекса республики от паводка достиг 640 миллионов рублей, включая гибель 700 голов крупного рогатого скота, 2,2 тысячи овец и 60 тысяч голов птицы, а также повреждение посевных угодий и виноградников.Причиной разгула стихии стали обильные дожди, вызвавшие одновременный выход из берегов рек Черкес-Озень, Тарнаирка и канала имени Октябрьской Революции. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

дагестан

сельское хозяйство, финансы, дагестан, нса, минсельхоз