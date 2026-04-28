Премьер Чехии заявил о готовности строить в Баку "умное метро"

https://1prime.ru/20260428/baku-869492835.html

Премьер Чехии Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме заявил о готовности строить в Баку "умное метро". | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T01:52+0300

бизнес

чехия

баку

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869492835.jpg?1777330323

БАКУ, 28 апр – ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме заявил о готовности строить в Баку "умное метро". В городе Габала в Азербайджане с участием президента республики Ильхама Алиева проходит азербайджано-чешский бизнес-форум. "Наша делегация представляет собой лучшее, что есть в современном транспортном машиностроении. Эти фирмы обеспечивают весь спектр услуг – от подвижных составов и железнодорожных технологий до передовых систем управления движением и "умной" инфраструктуры в метро. Они готовы помочь построить транспортную сеть, которая станет более быстрой, безопасной и экологически устойчивой. И, разумеется, мы были бы рады, если бы компания Škoda Transportation, входящая в группу компаний Škoda - важнейшую и крупнейшую экономическую группу Чешской Республики PPF, смогла добиться успеха в тендере по проекту метрополитена в Баку", - отметил чешский премьер. По его словам, в Баку также представлены делегации из AŽD Praha, CZ Loco, Daco и Tatra Export (компании Чехии по железнодорожному и транспортному машиностроению). "Все эти компании представляют конкретные проекты, и я уверен, что начав деловое сотрудничество с нами, вы останетесь по-настоящему довольны", - сказал Бабиш.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

