Мишустин рассказал о значении Северного Кавказа для российской экономики

Северный Кавказ занимает все более значимое место в экономике России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T13:41+0300

2026-04-30T13:55+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Северный Кавказ занимает все более значимое место в экономике России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг посетил площадку Кавказского инвестиционного форума. Глава кабмина назвал мероприятие значимым, отметив, что на Северном Кавказе формируются условия для того, чтобы начать и вести бизнес. "В этом убедились, посетив выставку, где подробно рассказали о реализации десятков проектов, благодаря которым (Северо-Кавказский - ред.) округ раскрывает свой потенциал заново. Занимает всё более значимое место в экономике страны", - сказал он. Глава российского кабмина добавил, что в каждом из регионов округа создаются и модернизируются, в том объекты здравоохранения, спорта и культуры, школы и детские сады, жилые дома, дороги, промышленная инфраструктура, инженерные и коммунальные сети.

