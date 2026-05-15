Инфляция в Аргентине в апреле составила 2,6% по сравнению с мартом, набрав с начала года 12,3%, сообщил национальный институт статистики. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T04:46+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в апреле составила 2,6% по сравнению с мартом, набрав с начала года 12,3%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 2,6% в апреле по сравнению с мартом и на 32,4% в годовом выражении. С начала года цены набрали 12,3%", - отмечается в докладе. В марте инфляция составила 3,4% по отношению к февралю. Больше всего в апреле выросли цены на транспорт (4,4%), образование (4,2%), связь (4,1%). Меньше всего - на услуги культуры (1%). Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства. Инфляция в 2025 году составила 31,5%, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024 году.

