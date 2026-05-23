https://1prime.ru/20260523/vklad-870162129.html

Правительство одобрило проект закона о повышении страховки по вкладам

Правительство одобрило проект закона о повышении страховки по вкладам - 23.05.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект закона о повышении страховки по вкладам

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным вкладам в банках России. | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T13:13+0300

2026-05-23T13:13+0300

2026-05-23T13:13+0300

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_0e723da298dd8d61a374182871a2d643.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным вкладам в банках России. "Решения, принятые на заседании правительства 21 мая 2026 года... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Проект направлен на повышение привлекательности долгосрочных вкладов для населения и привлечение в банковский сектор ресурсов, необходимых для долгосрочных инвестиций в экономику.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия