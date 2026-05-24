Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин раскрыл, что может стать источником "длинных денег" для экономики - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260524/ekonomika-870178159.html
Шохин раскрыл, что может стать источником "длинных денег" для экономики
Шохин раскрыл, что может стать источником "длинных денег" для экономики - 24.05.2026, ПРАЙМ
Шохин раскрыл, что может стать источником "длинных денег" для экономики
Сбережения населения, находящиеся на вкладах, могут стать источником "длинных денег" для экономики, которых сейчас недостаточно, заявил в интервью РИА Новости... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T10:35+0300
2026-05-24T10:35+0300
экономика
финансы
александр шохин
рспп
госдума
россия
вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869053878_0:235:2831:1827_1920x0_80_0_0_83db0c63030a201425e100a9ffa6416d.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сбережения населения, находящиеся на вкладах, могут стать источником "длинных денег" для экономики, которых сейчас недостаточно, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Стабильность делового оборота, защищенность прав собственности — это один из способов обеспечить нормальный переток сбережения населения в инструменты фондового рынка, в акции предприятий. Это серьезный инвестиционный ресурс, длинные деньги в экономике, которых так не хватает", - заявил Шохин. В России с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. Однако, по мнению главы РСПП, для привлечения частных инвесторов на фондовый рынок властям предстоит большая работа. В частности, по его словам, на это нацелен законопроект, устанавливающий предельный 10-тилетний срок давности для пересмотра итогов приватизации, который в мае был одобрен Госдумой в первом чтении. "Мы видим, что в последние несколько лет миноритарные акционеры страдали от решений об отмене итогов приватизации публичных компаний, которые не только давно поменяли собственников, но и прошли через фильтр Московской биржи, которая тоже проверяет законность прав собственности. Поэтому мы приветствуем тот факт, что Государственная дума в первом чтении приняла закон о сроках давности для пересмотра по сделкам приватизации, но нам предстоит еще достаточно серьезная работа в этом направлении", – отметил Шохин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869053878_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7749e6002e04790bf62cf363062958ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, александр шохин, рспп, госдума, россия, вклады
Экономика, Финансы, Александр Шохин, РСПП, Госдума, РОССИЯ, Вклады
10:35 24.05.2026
 
Шохин раскрыл, что может стать источником "длинных денег" для экономики

Шохин: сбережения населения на вкладах могут стать источником длинных денег для экономики

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Президент РСПП Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сбережения населения, находящиеся на вкладах, могут стать источником "длинных денег" для экономики, которых сейчас недостаточно, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Стабильность делового оборота, защищенность прав собственности — это один из способов обеспечить нормальный переток сбережения населения в инструменты фондового рынка, в акции предприятий. Это серьезный инвестиционный ресурс, длинные деньги в экономике, которых так не хватает", - заявил Шохин.
В России с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
Однако, по мнению главы РСПП, для привлечения частных инвесторов на фондовый рынок властям предстоит большая работа. В частности, по его словам, на это нацелен законопроект, устанавливающий предельный 10-тилетний срок давности для пересмотра итогов приватизации, который в мае был одобрен Госдумой в первом чтении.
"Мы видим, что в последние несколько лет миноритарные акционеры страдали от решений об отмене итогов приватизации публичных компаний, которые не только давно поменяли собственников, но и прошли через фильтр Московской биржи, которая тоже проверяет законность прав собственности. Поэтому мы приветствуем тот факт, что Государственная дума в первом чтении приняла закон о сроках давности для пересмотра по сделкам приватизации, но нам предстоит еще достаточно серьезная работа в этом направлении", – отметил Шохин.
 
ЭкономикаФинансыАлександр ШохинРСППГосдумаРОССИЯВклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала