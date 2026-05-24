Шохин раскрыл, что может стать источником "длинных денег" для экономики

Шохин: сбережения населения на вкладах могут стать источником длинных денег для экономики
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сбережения населения, находящиеся на вкладах, могут стать источником "длинных денег" для экономики, которых сейчас недостаточно, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Стабильность делового оборота, защищенность прав собственности — это один из способов обеспечить нормальный переток сбережения населения в инструменты фондового рынка, в акции предприятий. Это серьезный инвестиционный ресурс, длинные деньги в экономике, которых так не хватает", - заявил Шохин.
В России с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
Однако, по мнению главы РСПП, для привлечения частных инвесторов на фондовый рынок властям предстоит большая работа. В частности, по его словам, на это нацелен законопроект, устанавливающий предельный 10-тилетний срок давности для пересмотра итогов приватизации, который в мае был одобрен Госдумой в первом чтении.
"Мы видим, что в последние несколько лет миноритарные акционеры страдали от решений об отмене итогов приватизации публичных компаний, которые не только давно поменяли собственников, но и прошли через фильтр Московской биржи, которая тоже проверяет законность прав собственности. Поэтому мы приветствуем тот факт, что Государственная дума в первом чтении приняла закон о сроках давности для пересмотра по сделкам приватизации, но нам предстоит еще достаточно серьезная работа в этом направлении", – отметил Шохин.