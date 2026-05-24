Экономисты рассказали, что ждет россиян в ближайшие месяцы

2026-05-24T03:46+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россияне не пострадают от усиления контроля банков за крупными внесениями наличных, но в ближайшие месяцы могут столкнуться с ростом запросов от банков по своим операциям, сказали опрошенные РИА Новости экономисты. Центробанк ранее в мае рекомендовал российским банкам внимательнее следить за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов и другие противозаконные цели. Мера не коснется физлиц, в отношении которых у банков есть сведения о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег. Регулятор 21 мая предложил банкам ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физлиц, так и юрлиц. Среди них – значительный объем внесения наличных на счет физлица и высокая доля таких операций с последующим их расходованием за небольшой период времени путем перевода большей части за рубеж. Например, как уточнял Банк России, если клиент внес на счет не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней, и это не менее 70% от его кредитового оборота без учета переводов собственных денег с расходованием за 10 дней переводом не менее 70% в другую страну. "Рекомендации касаются именно внесения крупных сумм, а не их снятия. Человек, который получает зарплату или пенсию на карту и снимает деньги на повседневные расходы, никак не пострадает", – сказал кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Левон Бабаян. При этом он указал на риск формального подхода со стороны отдельных банков, которые из "сверхосторожности" могут блокировать законные операции предпринимателей. Однако ЦБ оперативно корректирует такие "перегибы" разъяснениями, добавил экономист. Банки в ближайшие месяцы могут дополнительно запрашивать добросовестных клиентов об их операциях по внесению крупных сумм наличных, отметила кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Летом от банков вырастет число отказов в проведении сомнительных операций и запросов документов от финансового мониторинга, предположил также Бабаян. Оценить эффективность меры Банка России можно будет через полгода, предположила Белянчикова. Вклад в обеление экономики станет заметен в следующем году: нелегальный вывод наличных за рубеж, особенно через дроп-схемы, должен существенно сократиться, считает она. Похожую оценку высказал Бабаян: оценить эффективность рекомендаций Банка России можно через полгода–год, когда Росфинмониторинг и ЦБ проанализируют статистику по подозрительным внесениям – как изменилась их доля в общем объеме операций. "Уверен, что положительная динамика будет заметна, и многие серые схемы просто закроются", – заключил он.

