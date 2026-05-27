В Кремле рассказали о дивидендах Армении от членства в ЕАЭС

Армения получает повышение валового внутреннего продукта (ВВП) страны благодаря членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь главы...

2026-05-27T12:49+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Армения получает повышение валового внутреннего продукта (ВВП) страны благодаря членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, - это, собственно, стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП страны", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь подчеркнул, что решение о возможности Европейского союза (ЕС) обеспечивать такое развитие стоит за армянами. "Нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском (экономическом - ред.) союзе", - уточнил Песков. "Армения остается в ЕАЭС. Армения будет участвовать на рабочем уровне, но тем не менее, примет участие, все высшее руководство страны занято избирательной кампанией, это понятно", - добавил пресс-секретарь.Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

