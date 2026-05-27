Прямое авиасообщение между Россией и Танзанией запустят в июле

Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить 2 июля, их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T21:05+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить 2 июля, их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. "Росавиация получила заявку национального авиаперевозчика Танзании – Air Tanzania – на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам - Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании... Предварительно, прямые перелеты по маршруту Дар-эс-Салам - Москва (Внуково) - Занзибар стартуют 2 июля", - рассказал министр журналистам. Рейсы планируется выполнять три раза в неделю на воздушных судах Boeing 787 Dreamliner, отметил Никитин. Первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки. Air Tanzania до этого не летала в Россию. Выдаче разрешения на полеты в Россию предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием Минтранса России, подчеркнул министр. Он также поблагодарил танзанийскую сторону за конструктивный диалог и тесное сотрудничество. "Минтранс продолжит работу по расширению карты полетов в/из России в интересах наших граждан и иностранных туристов", - добавил Никитин.

